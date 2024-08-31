「WONDERLIVET 2024」が、歴代級のJ-POPフェスティバルを予告した。30日午後、「WONDERLIVET 2024」は公式SNSを通じて、新たな10組が含まれた第2弾ラインナップと、合わせて計33組の出演日程を公開し、ファンの期待を高めた。公開された第2弾ラインナップによると、日本を代表するシンガーソングライター優里を筆頭に、3人組ロックバンドsumika、オルタナティブヒップホップグループm-flo、日本の国民的ガールズグループ櫻坂46、女