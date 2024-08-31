J-オイルミルズは、炭火焼きの風味を付与した業務用調味油「JOYL PRO炭火焼き風味オイル」を8月19日から全国発売した。同社の特許技術により、炭火焼きの燻煙の香りそのもののような香ばしい風味を再現した。時間経過とともに消えやすい炭火焼きの風味を油に閉じ込め、調理から時間が経っても炭火焼きの風味を維持することができる。香料不使用。炭火焼きの設備がなくても炭火焼き感を出すことが可能で、炭火焼き風味以外にも直火