とちぎテレビ ９月に行われる自民党総裁選挙を巡り、茂木敏充幹事長は９月４日にも立候補を表明する方向で最終調整に入ったことが分かりました。 自民党総裁選挙は９月１２日に告示され２７日に投開票が行われます。