とちぎテレビ ９月１日は関東大震災から１０１年となる「防災の日」です。 地震や台風などの自然災害が相次いでいることを受け、栃木県内のホームセンターなどでは防災関連の商品を買い求める人が増えています。 ８月８日に宮崎県の日向灘を震源とした最大震度６弱の地震では、気象庁が「南海トラフ地震臨時情報」を初めて発表しました。 これに加えて、台風の接近が相次いだことなどから宇都宮市にあるホ&#1