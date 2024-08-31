元自衛官のお笑いタレントやす子（25）が30日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）にゲスト出演。自衛官なった経緯を語った。現在も即応予備自衛官を務めている。やす子は母子家庭で、高校時代は児童養護で過ごしていたという。「自分の場合は保護者がいなかったので、家を借りたり、携帯（電話）を借りたりすることができなかった。衣食住がそろっている自衛隊に正直その時、悪い言葉で言うと入らざるを得なかったという感