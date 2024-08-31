今永が今季11勝目を手にした(C)Getty Imagesカブスの今永昇太投手が現地時間8月30日（日本時間31日）、敵地でのナショナルズ戦に先発登板。6回96球を投げて4安打3失点8奪三振の内容で今季15度目のQS（クオリティー・スタート）を達成し、11勝目を挙げた。チームは7‐6で勝利している。【動画】6回8奪三振の力投！今永昇太がナショナルズ打線から三振奪う今永は初回に安打と四球などで二死一・二塁とピンチを背負い、5番のホセ