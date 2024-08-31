JR東海は、台風10号による大雨の影響により運転を見合わせていた、東海道新幹線の東京〜三島駅間の運転を再開する。東京駅を午後0時27分発「こだま325号」、三島駅を午後0時27分発「こだま326号」から、上下線ともに1時間あたり上下各2本程度、普通車全車自由席で運転する。なお、三島〜名古屋駅間では終日計画運休を実施しており、それ以外の区間でもすでに激しい雨が降っており、今後の天候次第では運休や運転見合わせ、終日の運