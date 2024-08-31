JR東海は、台風10号による大雨の影響により、あす9月1日も東海道新幹線で計画運休を実施する。三島〜名古屋駅間は、静岡県を中心とした大雨などの影響により、終日運転を取りやめる。東京〜三島駅間と名古屋〜新大阪駅間は、各駅に停まる臨時「こだま号」を1時間あたり上下各2本程度、普通車全車自由席で運転する。9月1日から2日までの一定期間は、全線もしくは一部区間で計画運休や長時間にわたる運転見合わせなどを実施する可能