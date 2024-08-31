コンビニやカフェなど、さまざまなお店から“秋の味覚”が続々と登場。全国15店舗に展開するティーに特化した「スターバックス ティー & カフェ」では、“和栗”にフォーカスをあてたビバレッジが登場します。9月4日（水）から販売スタートするのは、「和栗と和紅茶のフラペチーノ」と「和栗と和紅茶のムース ティー ラテ（ホット／アイス）」。ひと足先にプレス向け試飲会にて味わったisutaエディターが、気になる味をレポし