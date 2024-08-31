８月３１日の札幌１Ｒ・２歳未勝利（芝１２００メートル＝１３頭立て）は、４番人気のオイランブチ（牝２歳、美浦・的場均厩舎、父タワーオブロンドン）が、デビューから３戦目でうれしい初勝利を挙げた。勝ち時計は１分１１秒４（重）。発馬を決め無理せず道中は４番手。外に出した直線はメンバー最速の上がりで差し切った。長浜鴻緒騎手は「今日はスタートが良くても控える競馬で、残り４００メートルで仕掛ける感じでした。