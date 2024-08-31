ＪＲ東海は３１日、東海道新幹線の東京―三島駅間について点検の結果、安全が確認できたとして、午後０時２７分頃から運転を開始した。三島―名古屋駅間は終日運転を取りやめる。３１日始発から運転を再開していた名古屋―新大阪駅間では、岐阜羽島―米原駅間で雨量計が規制値に達したため、午前９時２８分頃から名古屋―新大阪駅間で運転を見合わせていたが、午後０時７分頃に運転を再開した。９月１日は三島―名古屋駅間で