気象台は、午前10時47分に、大雨警報（浸水害）を釧路市釧路、釧路町、白糠町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・釧路市釧路、釧路町、白糠町に発表釧路地方では、31日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水31日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量30mm■釧路町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水31日昼過ぎに