【北京共同】中国国家統計局は31日、景況感を示す製造業購買担当者指数（PMI）が8月は49.1だったと発表した。前月から0.3ポイント悪化し、好不況を判断する節目の50を4カ月連続で下回った。中国では長引く不動産不況の影響で景気の停滞感が強まっている。非製造業部門の景況感を示す指数は50.3で、前月から0.1ポイント上昇した。製造業と非製造業をまとめた総合景況感指数は0.1ポイント下がり50.1だった。