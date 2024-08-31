台風10号による雨の影響で、小田急線では相武台前駅と小田原駅の間で終日運転を見合わせていましたが、午前9時50分ごろ、一部区間で運転を再開したということです。小田急電鉄によりますと、きょう9時48分、運転を再開したのは相武台前駅から伊勢原駅と秦野駅から小田原駅の上下線で、点検と試運転により安全が確認されたということです。一方、伊勢原駅から秦野駅については線路脇の盛り土が崩れているため、終日運転を見合わせま