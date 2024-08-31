JR東海は31日、東海道新幹線の岐阜羽島―米原間で雨量が規制値に達したと発表した。この影響で名古屋―新大阪間の運転を見合わせている。台風10号の影響で岐阜県の一部では大雨が降っている。【図解】警報級となる可能性がある期間東海道新幹線は名古屋―新大阪間で「こだま」を1時間あたり上下各2本程度運転していた。【宮本翔平】