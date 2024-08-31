河野太郎デジタル相は31日の読売テレビ番組で、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を巡り、収支報告書の不記載があった議員に不記載相当額を国庫に返納させる自身の案について、「党に戻していただいてから国庫に入れるのは現行の法律上も可能だ」と説明した。麻生派の支援は「もろ刃の剣」河野太郎氏を悩ます脱派閥ムード河野氏が立候補を表明している自民党総裁選（9月12日告示、27日投開票）では裏金に関与した議員