台風10号は31日、ゆっくりした速さで西日本を東に進み、9月1日には紀伊半島を北上する見込みだ。勢力は弱まっているが、西日本と東日本では大気の状態が非常に不安定で、激しい雨が降る恐れがあり、引き続き災害への警戒が必要だ。台風10号は31日午前9時現在、和歌山県田辺市の南南西約50キロを時速15キロで東南東へ進んでいる。同日午前9時までの12時間雨量は、静岡県熱海市で159・5ミリ▼岐阜県大垣市127・5ミリ▼愛媛県今治