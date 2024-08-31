台風10号は、今日午前9時現在、田辺市の南南西約50kmを時速15キロの速さで進んでいます。予報円の中心を通った場合、明日の朝にかけて紀伊半島の沿岸を沿うようにしてゆっくりと進むでしょう。関西では、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあるため、これまでの雨で地盤が緩んでいる所では、土砂災害に警戒が必要です。週末の天気晴れ間が出ても油断禁物激しい雨や落雷強風や高波に注意今週末の関西は、断続的に