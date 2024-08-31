来年で放送開始45周年を迎える『ウルトラマン80』。8月1日に「ザ☆ウルトラマン&ウルトラマン8045thスペシャルナイト」が開催され、来年3月19日には初のブルーレイBOXが発売されるなど、来たるアニバーサリーイヤーに向けて盛り上がりを見せている。イベント出演を直前にひかえた矢的猛役の長谷川初範さん、城野エミ／アンドロイド・エミ役の石田えりさん、星涼子／ユリアン王女役の萩原佐代子さんの座談会を実施。久々の再