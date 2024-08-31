制作会社のMIが、多数のファンを確保している「スピリット・フィンガース」の共同制作に乗り出す。「サムダルリへようこそ」「家いっぱいの愛」を制作したMI（代表：イ・ジョンヒ、パク・スルギ）は29日、ドラマ「スピリット・フィンガース」を共同制作すると正式発表した。MIは自己最高視聴率を更新し、Netflix TVシリーズ部門の非英語圏1位に上がるなど、人気を博しているJTBC土日ドラマ「家いっぱいの愛」をはじめ、ドラマ「サ