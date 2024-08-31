台風10号による通信への影響です。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの通信大手4社によりますと、現在、九州地方の一部の地域で通信障害が発生しています。台風10号の影響による停電や伝送路の故障などが原因で、NTTドコモは熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の一部の地域で、KDDI、楽天モバイルは佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県の一部の地域で、ソフトバンクは長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の