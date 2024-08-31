ノッティンガム・フォレストは30日、ウェストハムからイングランド代表MFジェームズ・ウォード＝プラウズ(29)をレンタル移籍で、ベンフィカからブラジル人DFモラト(23)を完全移籍で獲得したと発表した。契約期間はウォード＝プラウズが今シーズン限り、モラトは2029年夏まで。イギリス『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン記者によると、ウォード＝プラウズに買い取りオプションなどは付随していないようだ。ウォード＝プ