【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は30日、女子シングルス3回戦が行われ、大会第3シードのココ・ガウフ（Coco Gauff、米国）は3-6、6-3、6-3で第27シードのエリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）に逆転勝利を飾り、大会連覇の望みをつないだ。ガウフは最終第3セットにギアを上げ、5-2のリードで迎えた第8ゲームでトリプルマッチポイントを握ったものの、2本のダブルフォール