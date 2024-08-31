JR東海によりますと東海道新幹線は大雨の影響で、岐阜羽島駅と米原駅間の上下線で運転を見合わせています。そのため、31日の始発から運転を再開していた名古屋駅から新大阪駅間についても列車が出発できない状況となり現在、運転を見合わせているということです。