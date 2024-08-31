今回のウイニングTubeは、UMAJOBとのコラボ スペシャル！ 北海道の馬産地で働くホースマンに直撃取材！メロディレーンの最新映像、三冠牝馬デアリングタクトの妹の、ここでしか見られない姿をお届けします！ 馬のお仕事紹介サイト「UMAJOB」https://jra.jp/umajob/ 協力：ノルマンディーファーム