アリババ、独占是正で「良好な成果」中国市場監督管理総局が評価アリババ上海研究開発センターの内部。（2020年7月3日撮影、上海＝新華社記者/方竽）【新華社北京8月31日】中国国家市場監督管理総局は30日、電子商取引（EC）大手アリババグループによる独占的な行為の是正について「良好な成果を収めた」との評価を示した。同局は2021年4月、自社の出店者に対し競合するプラットフォームで出店などをしないよう「二者