◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2024年8月30日フェニックス）ドジャースは30日（日本時間31日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦のスタメンを発表。大谷翔平投手（30）は「1番・DH」で先発出場する。また、27日からスタメンを外れていたフレディ・フリーマン内野手が4試合ぶりに「3番・一塁」で復帰した。大谷は28日（同29日）のオリオールズ戦で42号本塁打、2盗塁を決め、史上2人目となる「42−42」を