兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを巡り、県議会（定数８６）の第４会派で、立憲民主党などの県議で構成する「ひょうご県民連合」（９人）が、知事に対する不信任決議案を９月議会で提出する方針を固めたことが３１日、分かった。同会派の政調会長を務める迎山志保県議は取材に対し、「県民の不信感は極まった」と指摘した上で、「覚悟を持って全会派で不信任を突き付けたい」と述べ、他会派に連携を呼び掛ける考えを示