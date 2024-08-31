【パリ＝読売取材団】第１７回夏季パラリンピック・パリ大会は第３日の３０日、陸上男子４００メートル（車いすＴ５２）決勝で、佐藤友祈（ともき）（３４）（モリサワ）が５６秒２６で銀メダルに輝いた。この種目で３大会連続のメダル。伊藤智也（６１）（バイエル薬品）も１分１秒０８で３位に入り、銅メダルを獲得。日本勢歴代最年長のパラリンピック・メダリストとなった。オランダ人コーチに師事、フォーム見直す課題のス