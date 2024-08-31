兵庫県の斎藤元彦知事斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で、立憲民主党県議らでつくる県議会第4会派「ひょうご県民連合」が、斎藤氏に対する不信任決議案を9月議会で提出する方針を固めたことが31日分かった。県民連合の迎山志保政調会長は最大会派の自民党などにも同調を呼びかけるとし「百条委員会の尋問でも知事の説明は変わらなかった。議会として全員一致で不信任を突き付けたい」としている。不信任決議案を巡っては