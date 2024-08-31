迷走する台風10号などの影響で、31日に放送された朝の生情報番組は、各局リモート出演が相次いだ。土曜朝の生情報番組は、関西局制作で、大阪からの放送が多く、TBS系「サタデープラス」（土曜午前7時59分）は、大阪のスタジオには、MBSテレビの清水麻椰アナウンサーが1人。冒頭で報道フロアから台風情報を伝え、続けてスタジオで「台風の影響で、皆さんリモートでの出演です」と説明してスタートした。アンタッチャブル、アンミカ