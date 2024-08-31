アンタッチャブルとサンドウィッチマンがMCを務める『証言者バラエティ アンタウォッチマン！』。8月27日（火）に放送された同番組では、元プラス・マイナスの兼光タカシが出演。コンビ解散直後のドタバタについて明かした。【映像】元プラス・マイナス兼光、今だから明かす解散直後のドタバタ。仕事は全部なくなり、給料は半分に半年前、突然相方からSNS上で解散宣告を受け、21年間コンビを組んでいたプラス・マイナスを解散した