自民党の石破茂元幹事長は３１日放送の読売テレビの番組で、派閥裏金事件に関係した党所属議員の扱いに関し、国政選挙で公認するかどうか事件のみで判断すべきではないとの考えを示した。「裏金に限らず、選対委員会は当選可能性がどれだけあるか議論し、説明責任を果たしているか問い、最終的に総裁が決める」と語った。石破氏の発言は３０日に収録された。