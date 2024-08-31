気象台は、午前10時24分に、大雨警報（浸水害）を黒石市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・黒石市に発表津軽では、31日夜のはじめ頃まで土砂災害や河川の増水に、31日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□大雨警報・土砂災害・浸水31日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報31日夜のはじめ頃にかけて警戒■弘前市□大雨警報・土砂災害