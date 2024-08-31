ジャーナリスト田原総一朗氏（90）が30日深夜、司会を務めるテレビ朝日系討論番組「朝まで生テレビ！」に生出演し、パネリストとの間で、中国の政権トップである習近平国家主席との面会実現可否による“丸刈り”の約束が取り付けられた。番組では「戦争と平和」について討論。日中関係台湾問題についても取り上げられた。拓大顧問の森本敏氏が、「米国は台湾を、自分の犠牲を払ってまで助けようとはおそらくやらない」と持論を展