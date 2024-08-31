ジャーナリスト田原総一朗氏（90）が30日深夜、司会を務めるテレビ朝日系討論番組「朝まで生テレビ！」に生出演し、岸田文雄首相の姿勢について言及した。番組では「戦争と平和」について討論し、日中関係や台湾有事も取り上げられた。中国の強硬姿勢などに対する日本の役割について議論した後、ビデオジャーナリストの神保哲生氏は「これだけ重要な問題が、少なくともここまで見た限り、自民党の総裁選の争点になってない」と指摘