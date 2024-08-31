元乃木坂46の山崎怜奈（27）が31日、日本テレビ系「ウェークアップ」（土曜午前8時）にリモート出演し、自民党総裁選（9月12日告示、27日投開票）への出馬を表明した河野太郎デジタル相（61）を生直撃した。山崎は、党内で派閥解消の動きが進む中、唯一存続している麻生派に残ったままの出馬に疑問の声が相次ぐ河野氏に対し「派閥にいながら党改革できるのか」と書いたフリップを掲げて質問。「麻生派にいながら政権を取り、首相に