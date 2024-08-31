Sven Mandel, CC BY-SA 4.0 , ウィキメディア・コモンズ経由でヘイルストームのヴォーカリスト、リジー・ヘイルが、水曜日（8月28日）、リンキン・パークの「Crawling」をパフォーマンスする動画をインスタグラムに投稿した。リンキン・パークは来週、活動再開の発表があると期待されている上、数ヶ月前には女性シンガーを迎えるらしいとの報道があったことから、リジーがチェスター・ベニントンの代わりを務めるのではないかと推