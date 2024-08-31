「結局男って容姿が良くて、ほどほどに性格が良い女がいいんでしょ？」そう考える女性は少なくないかもしれませんが、実情は違うかも知れません。そこで今回は、男性が「最後に選ぶ女性」の特徴を紹介します。｜明るくて笑顔が素敵男性は毎日一緒に過ごすことを考えると、明るくて笑顔が素敵な女性を選ぶ男性は少なくありません。お互いに堅苦しい関係よりも、親しくて仲良しの関係を望むなら、２人が笑顔で毎日を過ごせるのが一番