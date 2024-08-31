◆米女子プロゴルフツアーＦＭ選手権第２日（３０日、米マサチューセッツ州ＴＰＣボストン＝６５９８ヤード、パー７２）第１ラウンドの残りと第２ラウンドが行われ、１０位から出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が７バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７０で回り通算４アンダーとし、トップと９打差の９位に浮上した。２位で出た吉田優利（エプソン）は４バーディー、４ボギーの７２と伸ばせず、１２位に後退し