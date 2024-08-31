◆米大リーグナショナルズ６―７カブス（３０日、米ワシントンＤ・Ｃ＝ナショナルズ・パーク）カブスの今永昇太投手が先発登板。６回４安打８奪三振３失点の力投で、１１勝目（３敗）をマークした。前回登板となった２４日のマーリンズ戦でメジャー１年目の日本人投手では９人目となる２ケタ勝利を達成した左腕。節目から中５日で先発したが、その立ち上がりの初回、安打と四球などで２死一、二塁と危機を背負うと、５番・テ