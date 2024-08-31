SVリーグで期待の選手たち女子編（男子編＞＞）10月に開幕するバレーボール新リーグ「SVリーグ」。そこでの活躍が期待できる注目のプレーヤーと、昨シーズンまでリーグを盛り上げ、今回引退を決めたプレーヤーへの感謝を込めて、10人の女子選手を紹介する。※写真は昨シーズンのものPhoto by 黒羽白■蓑輪幸（みのわ・さち／旧名：サンティアゴ・アライジャダフニ）所属：大阪マーヴェラス（旧・JTマーヴェラス）ミドルブロ