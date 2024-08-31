やす子、24時間TVのマラソン控え「緊張して寝れない」ファンから応援の声ナリナリドットコム

やす子、24時間TVのマラソン控え「緊張して寝れない」ファンから応援の声

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • やす子が8月31日のSNSで、24時間テレビマラソンを控えたと明かした
  • 「本当に何か人生って、たぶん何があるか分かんない」とコメント
  • ファンからは「身体を休めてください」といった声が寄せられている
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 鈴木奈々の信仰告白 久本を想起
  2. 2. 志村さん残した言葉 ネット感涙
  3. 3. 1人でラブホに 女性を通した結果
  4. 4. また激変? 松潤近影にファン動揺
  5. 5. 東出と電撃再婚 妻の母が初告白
  6. 6. 日経美人記者逮捕 同情集まる訳
  7. 7. Number_i 物議の新曲に番組D本音
  8. 8. 台風10号が屋久島で減衰? 話題に
  9. 9. ATMで新紙幣 裏側見てショック
  10. 10. マングース根絶 環境省が宣言へ
  1. 11. 今井絵理子氏 内縁夫巡り仲違い?
  2. 12. 性加害補償内容 元キスマイ憤り
  3. 13. 「嘘だろ」上高地に大量のゴミ
  4. 14. 白血病復帰も…女優に辛辣な発言
  5. 15. グラドルの免許証公開に驚きの声
  6. 16. フジ重鎮男性アナ「バツ2」告白
  7. 17. 優樹菜 1番嫌いな芸能人を告白
  8. 18. 「チコちゃん」生中継で重大ミス
  9. 19. 中国人客の「路上排便」問題視
  10. 20. 人気芸人 TOP進学校出身を告白
  1. 1. 台風10号が屋久島で減衰? 話題に
  2. 2. 今井絵理子氏 内縁夫巡り仲違い?
  3. 3. マングース根絶 環境省が宣言へ
  4. 4. 中国人客の「路上排便」問題視
  5. 5. レジ行列で割り込み 若者が怒声
  6. 6. バイトから取締役? ドンキに呆れ
  7. 7. 薬処方忘れて男性死亡 遺族和解
  8. 8. 兵庫・斎藤知事の不信任案提出へ
  9. 9. 室温で口論に…女性死亡で男逮捕
  10. 10. Xにサービス停止命令 ブラジル
  1. 11. 地方で「小学生ギャル」が急増か
  2. 12. 慶応大医学部に「栃木枠」創設へ
  3. 13. 首切断事件 母が消去したLINE
  4. 14. 台風10号は消えた? 気象庁の見解
  5. 15. 札幌首切断 ホラー映画に酷似か
  6. 16. 東大の校風 悠仁さま進学に逆風
  7. 17. 米不足 備蓄米放出に農水省言及
  8. 18. スポ大会で中学生ら20人食中毒
  9. 19. 氾濫していない川を「氾濫」埼玉
  10. 20. 指導の範囲 兵庫職員の複雑胸中
  1. 1. 社長室に卓球台? ユニークな会社
  2. 2. 「悔しい」告発文めぐり言い直し
  3. 3. 維新 兵庫知事の不信任案も視野
  4. 4. 斎藤知事「告発職員処分は適切」
  5. 5. 損保大手4社 情報漏洩250万件に
  6. 6. 「リーダーの資質欠いている」　百条委…
  7. 7. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  8. 8. 資産18億円も…豪邸に住まない訳
  9. 9. 男性記者と不倫? 2年前の怪文書
  10. 10. 結婚移住に支援金、事実上撤回＝女性限…
  1. 11. 飲食店 デジタル注文にキレる客
  2. 12. 自民総裁選は小泉進次郎の独走にブレー…
  3. 13. 小泉進次郎の総裁選「最有力」報道でSN…
  4. 14. 大企業辞め車中泊生活 批判の声
  5. 15. パワハラ疑惑で尋問続行＝午後に斎藤知…
  6. 16. いじめ「重大事態」の指針改定＝調査の…
  7. 17. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  8. 18. 防衛省、退役装備を長期保管へ＝継戦能…
  9. 19. 「世直しのため総理目指す」連携重視は…
  10. 20. 自民、裏金・党改革に不満噴出　地方車…
  1. 1. 机に伏して4日…従業員が死亡 米
  2. 2. 黒人女性2人射殺、豚の餌に 南ア
  3. 3. 韓国で性的な偽画像、被害拡大
  4. 4. 韓国アイドル、歌ヘタ騒動に言及
  5. 5. 北欧王女、自称シャーマンと挙式
  6. 6. ナミビア、ゾウ83頭住民食料に
  7. 7. トランプ氏 ハリス氏に焦りか
  8. 8. 「下着つけたら妊娠した」母苦情
  9. 9. 露企業 中国との貿易取引が停滞
  10. 10. 警官殉職も「助け頼んでいない」
  1. 11. 首都移転「市民置き去り」の実態
  2. 12. NZ先住民マオリの王が死去 69歳
  3. 13. 米5歳児 両親の拳銃を誤射し死亡
  4. 14. 機内トイレに赤子閉じ込め 中国
  5. 15. 台所で食器洗い中に落雷か 中国
  6. 16. チェ・ジョンヒョプの「人の心を溶かす…
  7. 17. 重傷のシェフ 独自装置で復帰
  8. 18. ブラジル最高裁 Xに停止命令
  9. 19. 北朝鮮の留学生「水抜き」の脅威
  10. 20. テイラー公演で数万人射殺計画か
  1. 1. 夫の遺産5000万 相続諦めた女性
  2. 2. 24歳Uber配達員 失業した原因
  3. 3. 住宅営業マンがよく使う嘘10選
  4. 4. 急に父親が失明 介護の幕開けに
  5. 5. 日本の需要不足「年3兆円」に
  6. 6. 中国人の窃盗集団、日本に再上陸
  7. 7. 1億円超タワマン購入 3年で後悔
  8. 8. カルビー 道民用のポテトを発売
  9. 9. 「ブラック研修」20代男性の本音
  10. 10. JR東 みどりの窓口全廃できぬ訳
  1. 11. トイレ使うと怒鳴られる…即退職
  2. 12. 「地方は学歴不要」実感したワケ
  3. 13. 大手損保4社 情報漏洩は250万件
  4. 14. 「自称進学校」いよいよ衰退か
  5. 15. 甘くない地方移住 65歳の悲劇
  6. 16. 農水省、コメの円滑な流通を要請
  7. 17. 水を「還す」コカ･コーラの取組
  8. 18. Twitter買収 最初に切られた部署
  9. 19. 中国景況感 日本企業6割「悪化」
  10. 20. 24時間テレビ 第1回はどんな番組
  1. 1. 極薄の「iPhone17 Air」を発表か
  2. 2. Championやヘインズが最大46%OFF
  3. 3. FRONTIER決算セール 全18機種
  4. 4. Amazonでザバスが最大44%オフに
  5. 5. 映画の撮影現場で、血まみれの女性が……
  6. 6. EUがTelegramを「規制回避のためにユー…
  7. 7. Amazon 医薬品などが最大50%OFF
  8. 8. メリタ、真空二重構造のポットで淹れた…
  9. 9. 2位は「おきなわフィナンシャルグルー…
  10. 10. 公式アンバサダー本田圭佑さんが登壇！…
  1. 11. ドコモ2020新スマホ、Xperia 1 II含む5…
  2. 12. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー…
  3. 13. 複数の大手ニュースサイトがAppleのパ…
  4. 14. 買わない理由がない。効率化を極めたAn…
  5. 15. 会田我路「美しすぎる制服女子」写真集…
  6. 16. ニンテンドースイッチの新機種、2万円…
  7. 17. 100万個のチェックボックスをテクニカ…
  8. 18. ソニーの最新フラグシップスマホ「Xper…
  9. 19. スマホゲームが超快適に？　「ROG Phon…
  10. 20. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正…
  1. 1. 大谷 ボブルヘッド配布を知らず?
  2. 2. 大谷ジャッジ論争 ベッツの見解
  3. 3. 平本蓮の疑惑告発 格闘家の素顔
  4. 4. 副収入100億円超? 大谷の新契約
  5. 5. エ軍にMLB史上初の投手が誕生
  6. 6. 平本蓮の疑惑 新告白で大混乱
  7. 7. 保健室の生徒触る…教員の言い訳
  8. 8. 大谷人形欲しい…父のグラブ強奪
  9. 9. 大谷 MLB史上初の「43-43」達成
  10. 10. 関学アメフト部員が大麻使用か
  1. 11. 卓球代表・木原の父がわいせつか
  2. 12. 長谷部のコーチ抜擢に「大賛成」
  3. 13. 侍ジャパンが新ユニを発表
  4. 14. 田中碧、英2部リーズ加入が決定
  5. 15. C・ロナを抽選会ボタン係に 物議
  6. 16. 佐々木朗希 米ではMLB断念報道も
  7. 17. 清宮 2試合連発で3年連続2桁弾
  8. 18. ド軍監督の後任候補言及 米報道
  9. 19. 西武CS完全消滅 監督代行が謝罪
  10. 20. 西武低迷 大量FA流出が要因か
  1. 1. 鈴木奈々の信仰告白 久本を想起
  2. 2. 志村さん残した言葉 ネット感涙
  3. 3. また激変? 松潤近影にファン動揺
  4. 4. 東出と電撃再婚 妻の母が初告白
  5. 5. 日経美人記者逮捕 同情集まる訳
  6. 6. Number_i 物議の新曲に番組D本音
  7. 7. 性加害補償内容 元キスマイ憤り
  8. 8. フジ重鎮男性アナ「バツ2」告白
  9. 9. 優樹菜 1番嫌いな芸能人を告白
  10. 10. 「チコちゃん」生中継で重大ミス
  1. 11. 人気芸人 TOP進学校出身を告白
  2. 12. 堤下「相方とは2年会ってない」
  3. 13. 「嫌味」藤咲凪のメイク写真炎上
  4. 14. 「TV拒否」ラヴィットには出る訳
  5. 15. 被害者を馬鹿に…斎藤知事に激怒
  6. 16. 東出再婚 相手母が受け入れた訳
  7. 17. 今頃? 内村がファンになった歌手
  8. 18. 中丸の妻 関係者と極秘接触か
  9. 19. マツコが「卒業」した食習慣
  10. 20. 世界大会辞退 ラウールに異変か
  1. 1. 白血病復帰も…女優に辛辣な発言
  2. 2. 息子が緊急搬送も無視 離婚決心
  3. 3. 夫の子産めぬ…21歳年上妻の苦悩
  4. 4. 「仮面夫婦」夫の本音を知る方法
  5. 5. 東京都の難読駅名ランキング
  6. 6. 2週間無視も「営み」要求 妻苦悩
  7. 7. デリケートゾーン専門サロン体験
  8. 8. 中町綾、アサイーボウル店への批判に言…
  9. 9. 「95%大丈夫」1週間後がん判明
  10. 10. 脚長効果すごい UNIQLOジーンズ
  1. 11. 人を採点するママ友を返り討ち
  2. 12. 浮気される女性ほど口にする台詞
  3. 13. 子に優しい店員退職 訳に母戦慄
  4. 14. マッチした男性宅のトイレでゾッ
  5. 15. ちいかわハッピーセット実物レポ
  6. 16. 食べ物カビまみれ…義母に病判明
  7. 17. 「離婚しちゃダメ」息子涙の訴え
  8. 18. ママ友がごみ漁り 訳にドン引き
  9. 19. 菅田将暉　所属事務所と衝突した過去告…
  10. 20. 頭欠けている? 犬に9万人驚愕
x