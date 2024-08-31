【パリ＝読売取材団】第１７回夏季パラリンピック・パリ大会は第３日の３０日、競泳の男子１００メートル自由形（運動機能障害Ｓ４）で鈴木孝幸（３７）（ゴールドウイン）が１分２１秒７１で２位となり、前日の５０メートル平泳ぎ（運動機能障害ＳＢ３）での金に続いて今大会２個目のメダルを獲得。男子４００メートル自由形（視覚障害Ｓ１１）で、富田宇宙（３５）（ＥＹＪａｐａｎ）が４分３２秒３３で銅メダルを手にした。