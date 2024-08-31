とちぎテレビ 帝国データバンク宇都宮支店が７月に行った人手不足に関する栃木県内企業の意識調査で、「正社員が不足している」と答えた企業は全体の５０．３％でした。 前の年の同じ時期に比べて２・８ポイント減少したものの、不足と答えた企業の割合は高止まりが続いています。 業界別で見ると「運輸・倉庫」で１００％、「建設」で７５・８％と、２０２４年問題に関係する企業での不足感が特に目立っています。