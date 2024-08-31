スペースシャワーTV主催の野外音楽フェスティバル「SWEET LOVE SHOWER 2024」（8月30日〜9月1日／山梨・山中湖交流プラザきらら）が31日、公式サイトとSNSにて、9月1日公演も「予定通り開催いたします」と発表した。【写真あり】「ラブシャ」の注意喚起コメント発表で「【SWEET LOVE SHOWER 2024 9/1(日)公演開催のお知らせ】」とし、「8/31(土)午前10時現在、会場の状態や各種気象予報を基に総合的に精査した結果、明日9/1(日