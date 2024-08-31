とちぎテレビ 子どもたちに地元のおいしい水道水をたくさん飲んでもらおうと、宇都宮市は浄水場から直接水道水が届く給水スポットを市内の３つの小学校に設置しました。 給水スポット「宮の泉」が設置されたのは宇都宮市の泉が丘小学校と今泉小学校、城東小学校の３校です。 「宮の泉」は、宇都宮市が「水道水のおいしいまち」をＰＲするためにＪＲ宇都宮駅東口の交流拠点施設ライトキューブ宇都宮と、オリオンスク