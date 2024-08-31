とちぎテレビ ハクビシンやアライグマなどの獣害に悩む農業生産の現場を支援しようとＪＡ共済連栃木が２９日、わななどを購入する資金を栃木県に贈りました。 県のまとめでは昨年度１年間でイノシシやシカなどの鳥獣による農作物への被害はおよそ１億８千万円に上ります。 そうしたなか、２９日、ＪＡ共済連栃木の小林保介本部長などが県庁を訪れて、「少しでも貢献できれば」と福田富一知事に目録を手渡しました。 県に