映画において戦争というのは大きな一つのテーマだ。その中でも第２次世界大戦時の日本にスポットを当てた作品が邦画では多く、最近では「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」が記憶に新しい。今回はそんな第２次世界大戦時の日本を舞台とした「この国の空」を紹介する。■戦時中の日本という題材 禁断の恋の落ちる里子(二階堂ふみ)と市毛(長谷川博己)(C)2015「この国の空」製作委員会「この国の空」は1945年の東京で母と暮ら