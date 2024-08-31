東京マリオットホテルは、「Shiny SHINE MUSCAT Afternoon Tea」を9月1日から11月30日まで提供する。長野県産のシャインマスカットをメインに、秋の食材を使用したアフタヌーンティーで、長野県産シャインマスカットのタルトやレアチーズムースなどのスイーツ7種、グリーンレーズンスコーン、紫芋のグラタンやハモンセラーノとキノコのサラダ舞茸の赤ワイン煮などのセイボリー4種のほか、「TWG Tea」ティーセレクション8種とコー